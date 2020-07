Nytt veto mot resolusjonsforslag om Syria

For andre gang denne uken har Russland og Kina lagt ned veto i FNs sikkerhetsråd mot et resolusjonsforslag om nødhjelp til Syria.

Forslaget dreide seg om å forlenge nødhjelpsleveransene til Syria via to grenseoverganger fra Tyrkia i ytterligere seks måneder.

Den opprinnelige autorisasjonen for transport av nødhjelp utløper ved midnatt natt til lørdag.

13 av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer stemte for, men Russland og Kina brukte sin vetorett og stemte ned forslaget. Det kan få katastrofale følger for millioner av syrere som er helt avhengig av nødhjelpen som kommer via den tyrkiske grensen.

Russland og Kina mener internasjonal nødhjelp skal komme via kun én grenseovergang og ikke to slik det er i dag og slik det sto i resolusjonsforslaget.

(©NTB)