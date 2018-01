Nyttårsvideo påstås å være fra Rinkeby - er fra Algerie i 2016

Har fått nesten 400.000 visninger på Facebook.

En video av fyrverkeri som flyr rundt på gata blant en gruppe mennesker har gått viralt på Facebook, skriver svenske Metro.

Videoen ble publisert 1. januar, og har blitt sett nesten 400.000 ganger de siste tre dagene. Videoen påstås å være fra nyttårsaften i Rinkeby i Stockholm, men det er imidlertid feil.

Algerie i 2016



Det meste peker mot at videoen er fra Algerie. Den ble lastet opp av flere på Youtube i desember 2016, og skal være fra høytiden Mawlid, den muslimske feiringen av profeten Muhammads fødselsdag.

Det er imidlertid ikke bekreftet at videoen er fra Algerie, men siden en rekke videoer, som ble lastet opp i sammenheng med Mawlid, viser de samme bildene, skriver Metro at sannsynligheten er høy for at klippene stammer fra Algerie.

Videoen skal være fra Algerie i 2016.

Søker man på Mawlid og Algerie kommer det i tillegg opp lignende videoer fra ulike år.

- Uansvarlig



Ordfører i Rinkeby-Kistas, Elvir Kazinic, sier til Aftonbladet at han er skuffet over at videoklippet blir påstått å være fra Rinkeby. Selv var han i Rinkeby på nyttårsaften, og beskriver en relativt rolig feiring.

- Det er uansvarlig at man legger ut slike saker, og enda mer uansvarlig at man sier det er fra Rinkeby. Dette har ingenting med oss å gjøre, sier Kazinic til Aftonbladet.

Bydelen Rinkeby er en av flere såkalte «no-go»-soner der politiet ikke har kontroll. I valgkampen dro innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på en mye omtalt tur dit.

