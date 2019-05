Nyvalg i Ukraina i juli

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utlyser nyvalg i landet 21. juli.

TV-kjendisen Zelenskyj ble tatt i ed mandag. Han kunngjorde rett etter edsavleggelsen at nasjonalforsamlingen var å regne som oppløst, og at det skulle holdes nyvalg.

Tirsdag ble det kunngjort at datoen blir 21. juli.

Zelenskyj er en svært populær fjernsynskomiker uten politisk erfaring overhodet. Han vant en knusende seier over den sittende presidenten Petro Porosjenko, et resultat som ble tolket som at velgerne har mistet tålmodigheten med den etablerte politikerklassen.

