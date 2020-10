OAS: Valget i Bolivia var legitimt

Internasjonale valgobservatører sier valget i Bolivia var åpent og fritt og at sosialistpartiets kandidat Luis Arces påtroppende regjering er legitim.

Den offisielle opptellingen etter søndagens valg er ikke ferdig men viser en klar seier for venstresiden og partiet MAS.

– Folk stemte fritt og resultatet var klart og overveldende, noe som gir solid legitimitet til den tiltredende regjeringen, til Bolivias institusjoner og til valgprosessen, sier lederen for valgobservatørene fra Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), Manuel Gonzalez, i en foreløpig rapport.

Da nesten 90 prosent av stemmene er telt opp, lå Arce an til å få 54 prosent av stemmene. Sentrumspolitikeren Carlos Mesa lå på sin side an til nesten 30 prosent. MAS erklærte seieren allerede mandag.

Det har vært frykt for at valgresultatet ville utløse uro og opptøyer. Bolivia har vært preget av splittelse og uro siden det omstridte valget i fjor høst. President Evo Morales ble anklaget for valgfusk av høyresiden og ble presset bort fra makten etter at han fikk politiet og militæret mot seg.

