Obama tar oppgjør med ledere som sprer hat og frykt

Tidligere president Barack Obama kritiserer ledere som nører opp under frykt, hat og rasisme, men uten å nevne etterfølgerens navn.

– Vi bør ta avstand fra uttalelsene til ledere som med sin retorikk nører opp under et klima av frykt og hat eller som normaliserer rasistiske holdninger, heter det i en uttalelse fra Obama.

Obama viser til de to masseskytingene i Texas og Ohio, som krevde 31 menneskeliv. Han navngir ikke president Donald Trump, som med sin uforsonlige retorikk anklages av kritikere for å nøre opp under fremmedfrykt og rasisme.

Trumps forgjenger i Det hvite hus tar derimot et oppgjør med «ledere som demoniserer de som ikke ser ut som oss, eller som mener at andre mennesker, blant dem immigranter, truer vår livsførsel, eller som omtaler andre som undermennesker, eller som hevder at USA tilhører bare en viss type mennesker».

