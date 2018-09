Obama til Norge: Har solgt 48 VIP-billetter til 32.000 per stykk

Billettene til Obama-foredraget i Oslo går unna som varmt hvetebrød.

Om drøyt to uker er det duket for celebert besøk på konferansen «The Future of Technology and Sustainability» i Oslo.

Gründerne bak Oslo Business Forum, Christoffer Omberg og Marius Røed Wang, har hanket inn selveste Barck Obama som hovedforedragsholder.

Til tross for høye billettpriser er arrangementet nesten utsolgt.

- Nå er det to uker igjen til konferansen, og vi har solgt cirka 96 prosent av billettene. Det er plass til 3000 deltagere. Vi nærmer oss utsolgt og passerer forhåpentlig 2900 solgte billetter i løpet av dagen, sier daglig leder i Oslo Business Forum, Christoffer Omberg, til Nettavisen.

Billettprisene for å delta på konferansen 26. september varierer fra 6400 til 32.000 kroner. For drøyt 32.000 kroner får du blant annet de beste plassene i salen, et eget VIP-møte med noen av foredragsholderne samt muligheten for å bli avbildet sammen med ekspresidenten.

Personlig bilde med Obama

Omberg forteller at de eksklusive VIP-billettene er nesten utsolgt.

- Vi har solgt 48 av 50 VIP-billetter. Da får du et personlig bilde med Obama.

- Hva tror du er grunnen til at noen er villig til å betale 32.000 kroner for en VIP-billett, Omberg?

- Jeg tror dette er en opplevelse for livet, rett og slett, sier han.

- Hadde du vært villig til å betale 32.000 kroner for en sånn billett?

- Nå er det ikke jeg som er i målgruppen, så jeg tror ikke jeg er rette person til å svare på det. Men at det definitivt finnes ledere og beslutningstakere som er i målgruppen og som er villig til å betale den prisen, er bevist.

Hvis du går for den billigste varianten, koster det deg 6428 kroner. Men det forutsetter at du kjøper minst fem «billigbilletter».

Oslo Business Forum vil ikke avsløre hva slags honorar ekspresidenten får for å holde foredraget.

Internasjonal møteplass

MIT-professor Andrew McAfee, programleder i CNN Richard Quest og Oxford-foreleser Chris Kutarna er andre anerkjente foredragsholder som deltar på programmet til «The Future of Technology and Sustainability».

Omberg sier målet med konferansen er å bli en viktig internasjonal møteplass.

- Vi er ikke en bransjespesifikk konferanse. Vi tiltrekker oss først og fremst ledere og beslutningstakere på tvers av alle sektorer og bransjer. Det som kobler dem sammen, er deres interesse for å oppdatere seg innen fremtidens ledelse, teknologi og bærekraft. Det som kjennetegner dem, er at de også ønsker å møte andre ledere og beslutningstagere for å utveksle erfaringer og ideer. Dette er helt i tråd med vår ambisjon om å bli en viktig internasjonal møteplass, sier han.

Omberg sier at opptreden i Norge er én av de første foredragene Obama holder utenfor USA etter at han gikk av som president i fjor. Obama skal også holde foredrag i høst i skandinaviske land som Finland og Danmark.

Fornøyd med responsen

Omberg er svært fornøyd med responsen og interessen rundt konferansen.

- Det er ikke noen hemmelighet at den siste personen vi hentet inn i juni, har gjort at oppmerksomheten har gått i taket, sier han.

- Vi har blitt satt på kartet for mange som ikke har hørt om oss før. Dette er en vanvittig god mulighet til å vise hva Oslo Business Forum er for noe, og at vi er en konferanse som er i stand til å ta imot 3000 kravstore norske og internasjonale deltagere, sier Omberg.

