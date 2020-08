Obama: Trump har ikke tatt presidentskapet på alvor

Donald Trump tar ikke presidentskapet på alvor, og han mangler evnen til å vokse med presidentvervet, sa Barack Obama på Demokratenes landsmøte.

Obama innledet sin direktesendte tale fra Museum of The American Revolution i Philadelphia med å se på USAs utvikling i et historisk perspektiv.

– Presidentens oppgaver omfatter å ivareta grunnloven og beskytte hver eneste innbygger, til tross for utseende, religion, legning eller politiske retning, sa Obama.

Han sammenlignet Joe Bidens egenskaper med Donald Trumps utøvelse av presidentembetet og pekte på at Biden står for empati, respekt og anstendighet.

– Han gjorde meg til en bedre president, sa Obama.

– Kamala Harris er en perfekt partner for Biden og mer enn forberedt på oppgaven. Joe og Kamala vil omsette sine visjoner til realitet, sa Obama videre, og ramset opp bekjempelse av koronapandemien, forbedring av helsevesenet og bedring av økonomien.

Obama advarte mot ondskap, løgner og konspirasjonsteorier og sa at en fri presse ikke er noen fiende.

– Ingen amerikaner kan reparere landet alene, ikke engang en president. Det krever også opplyste borgere som ivaretar demokratiet. Demokratiet står på spill, sa Obama, som kritiserte Trump direkte:

– Donald Trump har ikke vokst inn i denne jobben fordi han ikke er i stand til det.

