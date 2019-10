Ocasio-Cortez med hyllest til Sanders

Demokratenes nye stjerneskudd, 30 år gamle Alexandria Ocasio-Cortez, hyller Bernie Sanders og mener han bør bli partiets presidentkandidat neste år.

Lørdag deltok Ocasio-Cortez og Sanders under et valgkampmøte i den unge kongresskvinnens hjemdistrikt Queens i New York, der rundt 20.000 mennesker var møtt fram.

– Jeg kaller ham «tio Bernie», onkel Bernie, sa Ocasio-Cortez, som har familierøtter i Puerto Rico.

Ocasio-Cortez omtaler i likhet med Bernie Sanders seg selv som sosialdemokrat og la under møtet ikke skjul på hvem hun ønsker som Demokratenes presidentkandidat.

Kjærkommen drahjelp

For 78 år gamle Sanders, som nylig måtte ta en pause i valgkampen som følge av et hjerteinfarkt, er støtten fra Ocasio-Cortez kjærkommen drahjelp.

19 demokrater kjemper fortsatt om å bli partiets kandidat i neste års presidentvalg, men ifølge meningsmålingene vil slaget først og fremst stå mellom tidligere visepresident Joe Biden og senatorene Elizabeth Warren og Sanders.

Biden topper målingene, foran Warren og Sanders, viser de siste målingene, gjengitt av RealClearPolitics.

– Episk kamp

Flere stiller spørsmål ved Sanders helse, men selv har han ikke gitt opp håpet.

– Jeg er mer enn klar, mer klar enn noensinne til å gå løs på den episke kampen vi står overfor, sa han under valgmøtet i Queens lørdag.

– For å si det rett ut, jeg er tilbake, sa han til stor jubel.

38 år gamle llhan Omar, også hun en ny og talefør demokrat i Representantenes hus i Kongressen, slutter også opp om Sanders' kandidatur.

