Del to av den populære dokumentarserien om Steven Avery har premiere 19. oktober.

Første del av dokumentarserien om Steven Avery fra Wisconsin ble sendt fra desember 2015, som ble dømt til livstid i fengsel for mordet på Teresa Halbech. Vi møter også Brendan dassey, som dømmes til livstid etter å ha tilstått å ha hjulpet Avery med mordet.

Serien har engasjert og rystet mennesker verden over, der dokumentarskaperne undersøker om Avery er utsatt for justismord.

I en Twitter-melding røper nå Netflix at andre del av serien har premiere nå i høst.

Her møter vi blant andre Kathleen Zellner, en advokat som spesialiserer seg på justismord, og som kjemper for å bevise at Avery er uskyldig.

Ifølge Buzzfeed skal Zellner kommer det frem i en pressemelding at Zellner har uventet bevis på hva som har skjedd med Teresa Halbech, og hvorfor og hvordan jurien dømte ham.

