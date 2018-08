Offisielt dødstall etter brokollaps i Italia er 43

Det offisielle dødstallet etter brokollapsen i Genova er kommet opp i 43 etter at de siste tre døde er funnet og identifisert.

De siste som ble lagt til listen over døde, er en ni år gammel jente og hennes italiensk-jamaicanske foreldre som ble funnet og hentet ut av sin knuste bil.

Natt til lørdag døde også en 36 år gammel rumensk lastebilsjåfør som hadde fått kritiske skader da Morandi-broen raste sammen. Han var den hardest skadde av dem som var hentet ut i live.

De fleste av de døde er italienere, men det er også fire franskmenn, tre fra Chile, to fra Albania, to fra Romania, to fra Jamaica og en hver fra Colombia og Peru blant dem som mistet livet.

Statsminister Giuseppe Conti innledet fredag prosessen for å frata Autostrade per l'Italia kontrakten for å drive landets motorveier.

Men selskapet opplyste selv lørdag at de oppretter et fond for familiene til de omkomne og skadde, og at de vil bygge broen opp igjen på åtte måneder for egen regning.

