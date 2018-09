De to personene som ble alvorlig skadd i et knivangrep på Amsterdams sentralstasjon fredag, var begge amerikanere.

– Vi er klar over at begge ofrene var amerikanske borgere, og vi har vært i kontakt med dem og deres familier, sier USAs ambassadør i Haag, Pete Hoekstra, lørdag.

Skadene de ble påført, beskrives som alvorlige, men ikke livstruende.

Politiet skjøt og såret en 19-åring fra Afghanistan etter at han gikk til angrep på de to personene på stasjonen fredag.

19-åringen har oppholdstillatelse i Tyskland. Han ble lørdag avhørt på sykehus under strengt vakthold. Nederlandske myndigheter sier de er i tett kontakt med tyske myndigheter om mannens bakgrunn.

Politiet undersøker motivet for angrepet og har sagt at det kan dreie seg om terror, men de sier også at de etterforsker saken fra alle vinkler.

Ifølge politiet tyder etterforskningen så langt på at gjerningsmannen ikke kjente sine ofre, og at det var tilfeldig hvem som ble rammet.

(©NTB)

Mest sett siste uken