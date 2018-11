De amerikanske TV-kanalene NBC og Fox News sier de vil slutte å sende en omstridt valgkampvideo fra Donald Trump som viser en drapsdømt latinamerikaner.

Også CNN har avvist reklamen, som de har kalt rasistisk.

Fox trakk valgkampvideoen søndag "etter nærmere gjennomgang", sier Marianne Gambelli, lederen for reklameavdelingen i TV-selskapet. De opplyser ikke hvor mange ganger reklamen er sendt å deres kanaler.

NBC opplyser at reklamen ble vist under "Sunday Night Football" og MSNBC-programmet "Morning Joe" før den ble trukket. I en uttalelse mandag skriver NBC at de etter å ha gjennomgått reklamen nærmere, erkjenner dens "ufølsomme natur".

Den latinamerikanske mannen Luis Bracamontes, en migrant som oppholder seg ulovlig i landet og som er dømt for drapet på to polititjenestemenn, er sentral i den omstridte valgkampvideoen.

– Den ulovlige migranten Luis Bracamontes drepte våre folk, heter det i filmen. Videre får Demokratene skylda for at Bracamontes oppholder seg i landet, men uten at det legges fram bevis eller annen underbygging av påstanden.

Trumps valgkampsjef Brad Parscale skriver på Twitter at NBC, CNN og Facebook har valgt å støtte dem som er ulovlig i dette landet, og han anklager media for å prøve å kontrollere hva velgere får se og hva de tenker. I uttalelsen nevner han ikke Fox.

President Trumps sønn, Donald Trump Jr., irettesatte CNN i helgen da de nektet å kjøre reklamen.

– Jeg antar at de bare sender falske nyheter og ikke vil snakke om reelle trusler som ikke passer deres agenda, skrev han.

(©NTB)

