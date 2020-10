Økende internasjonal uro for sivile i Karabakh-konflikten

Frykten øker for store sivile tap som følge av den oppblussede konflikten mellom Aserbajdsjan og Armenia om Nagorno-Karabakh-områdene.

Kraftig artilleriangrep mot grensebyer mellom Armenia og Aserbajdsjan har fått flere internasjonale stormakter, blant annet Russland, til å ytre stor bekymring rundt tap av sivile liv i den opptrappende konflikten i Kaukasus.

Til nå har rundt 240 mennesker mistet livet som følge av konflikten, og Aserbajdsjans forsvarsminister bekreftet søndag at flere byer, inkludert landets nest største by Ganja, var under angrep fra armenske styrker. Kampene raste videre mandag.

Fordømmer angrepene

Separatiststyrker i den armenske enklaven som brøt ut av Aserbajdsjan på 90-tallet, har rapportert om kraftig artilleriangrep på regionshovedstaden Stepanakert med rundt 50.000 innbyggere.

Videoklipp fra byen viser ødeleggelser på boligblokker, og separatistenes utenriksdepartement hevder Aserbajdsjan bruker klaseammunisjon.

De eskalerende angrepene på urbane områder har ført til økt bekymring rundt store sivile tap. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har fordømt angrepene som har rammet sivile.

Frykter regional konflikt

Begge partene i konflikten har vist liten vilje til å trappe ned og har ignorert internasjonale opprop om våpenhvile.

Frykten er at konflikten mellom de to tidligere Soviet statene over Nagorno-Karabakh skal trekke inn regionale stormakter som Russland og NATO-medlem Tyrkia. De to partene står på hver sin side i konflikten.

(©NTB)