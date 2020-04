Økningen i koronadødstall i New York er lavere enn på flere uker

New York rapporterer om ytterligere 422 dødsfall som følge av koronaviruset, noe som er den laveste økningen på flere uker fra ett døgn til et annet.

Delstaten må tilbake til 31. mars for å finne et døgn med færre dødsfall. Da ble det rapportert at 391 personer hadde dødd på ett døgn etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Så langt har over 16.000 mennesker dødd i delstaten som følge av koronautbruddet.

Guvernør Andrew Cuomo sier at tallene fortsatt er på «et ubegripelig nivå», og at selv om det går noe ned, så er dette fortsatt «fryktelige nyheter».

