Økt smitte i Finland, går inn i andre fase

Finland opplever økt spredning av koronaviruset, advarer helsemyndighetene. Karantenereglene utvides.

Belgia, Nederland og Andorra er fjernet fra den grønne listen og stanser effektivt mange turister fra disse landene som har valgt Finland framfor Sverige.

Myndighetene varsler at nye tiltak kommer i neste uke. Nøkkeltallet for spredning, det såkalte R-tallet, er nå over 1 i Finland. Det ligger mellom 1,1 og 1,4, opplyste direktør Liisa-Maria Voipio-Pulkki i helsedepartementet torsdag.

Det betyr at hver smittede person i Finland smitter flere enn én, og at smitten derfor er på vei opp.

– Situasjonen er ekstremt skjør. Det er en slags fase to som er begynt. Om det blir en stor eller liten bølge, bestemmes av hvordan vi nå møter utviklingen, sa Voipio-Pulkka.

Selv om tallene er på vei opp i Finland, har landet fortsatt Europas laveste smittetall, målt per 100.000 innbyggere. Til sammen har Finland registrert 7.532 smittetilfeller og 331 koronarelaterte dødsfall. I løpet av de to siste ukene er det to personer per 100.000 som er smittet.

I Norge blir land med mer enn 20 per 100.00 satt på rød liste, noe som skjedde for Frankrike, Sveits, Monaco og Tsjekkia torsdag.

