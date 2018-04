Omfattende datafeil fører til store forsinkelser i flytrafikken i Europa

Det melder Eurocontrol.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS sier til Nettavisen at feilen oppsto i 14-, 14.30-tiden og at det hittil har vært lite forsinkelser som følge av feilen.

- Luftrommet i Skandiavia er ikke påvirket, og heller ikke Storbritannia. Denne feilen gjelder Sentral-Europa men også der går flyene, sier Johansen og legger til at SAS-flygninger til og fra Sentral-Europa sålangt ikke har blitt berørt.

Halvparten av flytrafikken i Europa kan bli rammet av forsinkelser på grunn av datafeil hos Eurocontrol, som har ansvaret for flytrafikktjenesten i Europa.

- Så langt har ikke feilen hatt særlig påvirkning på trafikken, sier han til Nettavisen.

Advarer mot forsinkelser



Eurocontrol advarer likevel om at datafeilen kan få konsekvenser.

– I dag er det 29.500 flygninger i Europa. Om lag halvparten av disse kan bli rammet av forsinkelser på grunn av systemfeil, heter det i en uttalelse fra Eurocontrol tirsdag ettermiddag.

Avinor melder på Twitter at problemene kan føre til noen forsinkelser.

– Dette berører i hovedsak trafikk til og fra flyplasser utenfor Skandinavia. Møt som normalt og forhold deg til informasjon fra ditt flyselskap, oppfordrer Avinor.

Norwegian opplyser til Nettavisen at de foreløpig ikke har oversikt over hvilke ruter som eventuelt vil bli rammet, men at passasjerer som eventuelt blir rammet vil få beskjed.

Du kan også følge med på Norwegians ruteinformasjon her. Du kan sjekke alle ruter på Avinor her.

Trolig løst innen midnatt



Datafeilen er hos Eurocontrols hovedkvarter i Brussel. Problemet er lokalisert og ventes å være løst innen midnatt, opplyser organisasjonen.

På Zaventem-flyplassen i Brussel er trafikken ved 17-tirsdag begrenset til kun ti flygninger i timen. På en normal dag er det om lag 650 flygninger til og fra flyplassen.

Schiphol-flyplassen i Amsterdam melder om flere forsinkelser, hovedsakelig for flyavganger.

