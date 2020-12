Myndighetene i Mexico by og omegn innfører en delvis nedstengning etter kraftig økning av koronasmitte som truer sykehuskapasiteten.

Alle restauranter må stenge bortsett fra for take away, mange butikker må stenge, og alle kulturaktiviteter avlyses.

Byens ordfører Claudia Sheinbaum sier at 75 prosent av byens sykehussenger er opptatt.

Mexico har hittil ikke hatt en full nedstengning, til tross for at landet er blant verdens hardest rammede. President Andrés Manuel López Obrador er motstander av nedstengninger og munnbindpålegg, som han kaller diktatoriske tiltak.

