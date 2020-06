Omstridt dansk partileder dømt til tre måneders fengsel

Rasmus Paludan, som leder det islam- og innvandringsfiendtlige partiet Stram Kurs, er dømt til tre måneders fengsel i Næstved i Danmark.

En måned av straffen er ubetinget og må dermed sones.

Paludan har stått tiltalt for i alt 14 lovbrudd, deriblant for å ha brutt rasismeparagrafen og for å ha brakt en annen persons liv i fare. Han selv nekter seg skyldig.

Aktor hadde lagt ned påstand om fire måneder ubetinget fengsel.

