Omstridt dansk partileder for retten

Den tidligere rasismedømte partilederen Rasmus Paludan må igjen møte i retten, tiltalt for rasisme, ærekrenkelse og livsfarlig bilkjøring.

Rettssaken begynner i byen Næstved tirsdag, og tiltalen omfatter 14 ulike lovbrudd.

Blant annet risikerer Paludan igjen å bli dømt for rasisme. Under en demonstrasjon i 2018 skal han ha uttalt at dansker ikke kan sameksistere med «det meget lavtstående muslimske kulturavfall».

Under en annen demonstrasjon skal han ha antydet at en kvinne var prostituert og hevdet at han «ikke snakket neger», ifølge Danmarks Radio.

Farlig kjøring skal han blant annet ha bedrevet i januar i fjor. Da ga han gass selv om en person lå oppå panseret, ifølge tiltalen.

Blir han dømt, risikerer han både fengsel og tap av førerkort og retten til å jobbe som forsvarsadvokat.

Paludan leder det islam- og innvandringsfiendtlige partiet Stram Kurs. Han hevder selv at han er uskyldig.

