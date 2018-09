Omstridt estisk filial sto for 10 prosent av Danske Banks overskudd

I flere år sto Danske Banks skandaleombruste estiske avdeling for nærmere 10 prosent av konsernets overskudd, skriver den danske avisen Finans.

Inntektene fra den lille estiske avdelingen var så høy i forhold til resten av konsernet at alarmklokkene burde ringt hos direktørene, mener eksperter.

I 2008 sto Estland-filialen for 9,9 prosent av hele Danske Bank-konsernets resultat før skatt. I 2011 toppet det seg da den estiske avdelingen sto for hele 10,7 prosent av selskapets overskudd. Det betyr at 450 millioner av konsernets bruttooverskudd på 4,2 milliarder kroner stammet fra Estland det året.

Det framgår av Danske Banks hvitvaskingsrapport, som ble offentliggjort onsdag.

– Jeg kan simpelthen ikke få det til å stemme. Hvis det er riktig, er det helt utrolig at man ikke har hatt mer oppmerksomhet om det, sier hvitvaskingsekspert Jakob Dedenroth Bernhoft i konsulentfirmaet Revisorjura til Finans.

Frank Thinggaard, professor i eksternt regnskap og studieleder på revisorstudiet på Aarhus Universitet, forstår heller ikke hvordan Danske Banks ledelse kunne unngå å reagere på Estland-tallene.

– Hvis 10,7 prosent av den samlede konserninntjeningen stammer fra en liten enhet i banken, bør ledelsen spørre seg hvordan det kan være at den gjør det så bra, sier han.

Det var Berlingske Business som gjennom en rekke artikler avdekket at Danske Banks estiske avdeling kan være brukt til å hvitvaske milliarder av kroner fra blant annet Russland og Aserbajdsjan.

Danske Bank har tidligere begrunnet at de ikke oppdaget hvitvaskingen ved den estiske filialen fordi den var en så liten del av konsernet.

(©NTB)

