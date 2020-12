Omstridt koronakoordinator i Det hvite hus vil pensjonere seg

Deborah Birx, som er koronakoordinator i Det hvite hus, vil pensjonere seg etter at hun har hjulpet Joe Biden med å komme seg på plass på presidentkontoret.

Birx har sammen med smittevernrådgiveren Anthony Fauci vært en sentral skikkelse i president Donald Trumps håndtering av koronakrisen. Hun har fått kritikk for ikke å irettesette Trumps feilaktige påstander og for at hun reiste ut av hjemstaten sin i Thanksgiving-helga, noe som strider med rådene amerikanere flest fikk.

Deborah Birx sier i et intervju med Newsy at hun vil pensjonere seg, men tidfester ikke når det vil skje.

– Jeg vil være til hjelp i enhver rolle folk synes jeg kan være til hjelp i, og så vil jeg pensjonere meg, sier hun om Joe Bidens overtakelse av Det hvite hus.

Hun omtaler kritikken hun har fått i sin stilling som «noe overveldende».

Birx ble blant annet kritisert kraftig da hun sto stille bak Donald Trump da han foreslo injisering av blekemiddel for å bekjempe koronasmitte.

