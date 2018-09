Omstridt presidentvalg på Maldivene

Store folkemengder samlet seg i de tett bevoktede valglokalene på Maldivene for å avgi stemme. Valget i øystaten har høstet kraftig internasjonal kritikk.

Både president Abdulla Yameen og opposisjonskandidat Ibrahim Mohamed Solih avla sine stemmer kort tid etter at valglokalene åpnet søndag.

En utenlandsk observatørgruppe har kritisert opptakten til søndagens valg kraftig og sier det ligger an til å bli udemokratisk. The Asian Network for Free Elections (ANFREL) mener valgopplegget gir den sittende presidenten Abdulla Yameen fordeler.

Valget skjer etter at politiet lørdag gjennomførte en aksjon mot opposisjonens valgkampkontor. Årsaken til politiaksjonen er så langt ikke kjent.

President Yameen brukte sin første presidentperiode til å konsolidere makt og fengsle opposisjonsmedlemmer, inkludert sin egen halvbror, en tidligere president og to høyesterettsdommere. EU har uttalt at de ikke sender valgobservatører til Maldivene fordi øystaten ikke oppfyller grunnleggende krav til overvåking.

– Med tanke på hendelsene på Maldivene, er det lett å forstå hvorfor så mange er bekymret for hva som kan skje på valgdagen, tvitret øystatens britiske ambassadør James Dauris.



