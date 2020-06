Omstridt republikaner tapte nominasjonsvalg i Iowa

Den kontroversielle republikanske kongresspolitikeren Steve King, som er anklaget for rasistiske utsagn, har tapt republikanernes nominasjonsvalg i Iowa.

Tirsdagens nominasjonsvalg ble vunnet av Randy Feenstra, som dermed stiller som kandidat til en plass i Representantenes hus i Iowas 4. kongressdistrikt.

71 år gamle King skulle ha sikret seg en tiende periode i Kongressen. I flere år har han kommet med provoserende uttalelser som etterhvert har gjort ham uglesett i eget parti. Han har sammenlignet innvandrere som krysser grensen, med kveg, bagatellisert voldtekt og incest mens han har forsvart sin motstand mot abort, og undret seg over når begrepet «hvit overlegenhet» ble støtende.

I fjor mistet han sine ansvarsområder i en av Kongressens komiteer etter uttalelser til The New York Times som ble tolket som støtte til hvit nasjonalisme. King selv har sagt at uttalelsene var tatt ut av kontekst.

Feenstra er i dag senator på delstatsnivå, og i likhet med King er han tilhenger av president Donald Trump og en forkjemper for streng innvandringspolitikk og andre konservative kampsaker, men uten at han har Kings bagasje.

