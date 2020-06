Omstridt unntakstilstand oppheves i Ungarn

En omstridt unntakstilstand i Ungarn, som ga regjeringen svært mye makt for å håndtere koronakrisen, er i ferd med å bli opphevet.

Et vedtak om å heve unntakstilstanden ble gjort i nasjonalforsamlingen tirsdag. Her har regjeringspartiet Fidesz et stort flertall, og vedtaket er også tidligere blitt varslet av regjeringen.

Beslutningen vil formelt tre i kraft senere denne uken. Da mister statsminister Victor Orban fullmaktene som har gitt ham mulighet til å styre ved dekret uten å involvere nasjonalforsamlingen.

