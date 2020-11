Omtellingen av stemmer i Georgia er ferdig – bekrefter seier til Joe Biden i delstaten

Valgmyndighetene i Georgia sier at resultatet av omtellingen etter presidentvalget er klart, og at det bekrefter Joe Bidens seier over president Donald Trump.

Lederen for valgkommisjonen i Georgia, Gabriel Sterling, offentliggjorde resultatet til nyhetsbyrået AP torsdag.

Omtellingen av om lag 5 millioner stemmer er gjort for hånd og ble gjort fordi resultatet var jevnt mellom de to presidentkandidatene.

Før den manuelle tellingen ledet Biden med knappe 14.000 stemmer.

Delstaten har til fredag med å godkjenne resultatene fra alle fylkene. Når det er gjort, kan den tapende part kreve en ny omtelling.

