OPCW anklager Syria for kjemiske angrep i 2017

For første gang anklager Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) direkte det syriske regimet for å stå bak kjemiske angrep.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

OPCW fastslår i en rapport at det syriske regimet brukte saringass og kloringass tre ganger i landsbyen Lataminah i Nord-Syria i 2017. Organisasjonen har konkludert med at det er overveiende sannsynlig at de ansvarlige bak angrepene i 2017 var individer tilknyttet den syriske regjeringshæren. I 2018 konkluderte OPCW med at det med sannsynlighet ble benyttet saringass og klorgass i to angrep i Lataminah. (©NTB)