Operasangeren Jessye Norman er død

Den verdenskjente operasangeren Jessye Norman døde mandag morgen, 74 år gammel, på Mount Sinai St. Luke's Hospital i New York

Sangeren, som er blitt kalt Luciano Pavarottis kvinnelige motstykke, var omgitt av sine nærmeste, opplyser familiens talsperson Gwendolyn Quinn.

Sopranen Jessye Norman mottok i sin karriere blant annet fire Grammy-priser. Hun fremførte i 2002 populærklassikeren «He's Got The Whole World In His Hands» til ære for nobelprisvinner Jimmy Carter under fredspriskonserten i Oslo, før den tidligere presidenten mottok Nobel-diplom og medalje.

Ifølge en pressemelding døde Norman klokka 7.54 av septisk sjokk (blodforgiftning) og multiorgansvikt, sekundære komplikasjoner i kjølvannet av en ryggmargsskade hun fikk i 2015.

Stor artist

Normans opptredener var preget av et veldig fysisk nærvær, understreket av at hun var 1,90 meter høy på strømpelesten, en stor sangerinne i mer enn én betydning.

– Vi er så stolte av Jessyes musikalske prestasjoner og inspirasjonen hun ga til publikum rundt om i verden som vil fortsette å være en kilde til glede. Vi er like stolte av hennes humanitære innsats mot sult, hjemløshet, for ungdomsutvikling og kunst- og kulturutdanning, heter det i uttalelsen fra familien.

Hun var også kjent for sine divatendenser, og det var ikke for ingenting at hun var forbilde for den svarte sopranen i Jean-Jacques Beineix' kultfilm «Diva» fra tidlig i 1980-årene.

Som stor fan av den norske sopranen Kirsten Flagstad reiste Norman på «pilegrimsferd» til Flagstads fødested på Hamar i 1991, det første av flere besøk til Norge. Der tok hun ut hele volumet på den mektige stemmen i sin majestetiske tolkning av Strauss' «Vier Letzte Lieder». Et hundretalls autografjegere hadde fulgt henne til Hamar.

Gjennombruddet

Jessye Norman vokste opp i en svart middelklassefamilie i en småby i den amerikanske delstaten Georgia. Hun sang fra småbarnsalder, men måtte til Europa for å få sin profesjonelle debut – som Elisabeth i Wagners opera «Tannhaüser» i 1969. Det skulle gi støtet til en rekke roller innen Wagner-tradisjonen, der hun fikk utnyttet sine naturlige talenter på den mest fulltonende måte.

Norman ble kjent for et bredere publikum i 1989, da hun sang Marseillaisen fra et podium på Concorde-plassen i Paris midt under feiringen av 200-årsjubileet for den franske revolusjon. President François Mitterrand hedret henne med den franske æreslegionen etter dette.

