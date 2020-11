Opposisjonen demonstrerer mot valgresultatet i Georgia

Opposisjonen i Georgia varsler massedemonstrasjoner etter at regjeringspartiet Georgias drøm erklærte seier i helgens omstridte valg.

Lørdag kveld erklærte både statsminister Giorgi Gakharia og den samlede opposisjonen at de hadde vunnet valget. På det tidspunktet var ikke alle stemmene talt opp, men flere valgdagsmålinger antydet seier til regjeringspartiet.

Da 92 prosent av stemmene var talt opp, hadde regjeringspartiet fått 48 prosent av stemmene, mens opposisjonen fikk 45,5 prosent, ifølge valgkommisjonen.

Tidligere president og opposisjonsleder Mikheil Saakashvili anklager søndag regjeringspartiet Georgias drøm for valgfusk, og han oppfordrer støttespillere til å demonstrere.

Observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Natos parlamentarikerforsamling sier i en felles uttalelse at valget i generelt gikk mer eller mindre som det skulle.

Likevel sier de at valget var langt fra feilfritt, at det har vært anklager om press på velgere og at forholdet mellom stat og regjeringsparti har vært utydelig.

Det er spekulert i om etterspillet kan sende den tidligere sovjetrepublikken ut i et politisk kaos. Det er imidlertid usikkert hvor mange opposisjonen klarer å samle ettersom mange frykter kaos midt i den pågående koronapandemien.

Søndag hadde allerede flere strømmet i gatene i Tbilisi for å demonstrere. Opposisjonen i landet har slått seg sammen i håp velte regjeringspartiet.

