Opposisjonen i Hviterussland etterforskes for forsøk på maktovertakelse

Demonstranter som støtter opposisjonen holder blomster og plakater under en demonstrasjon. Nå etterforskes medlemmene av et opposisjonsråd for undergravende virksomhet og forsøk på"maktovertakelse, noe som kan gi flere år i fengsel. Foto: Dmitri Lovetskij / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)