Opposisjonen i Kamerun samler seg mot presidenten

To kamerunske opposisjonspartier er enige om å danne en koalisjon i et forsøk på å felle president Paul Biya i søndagens valg.

Kunngjøringen bekrefter en ventet manøver mot Biya, men det største opposisjonspartiet, SDF, er ikke med i den nye koalisjonen.

Akere Muna, som leder partiet FDP, skal trekke sitt kandidatur og støtte leder Maurice Kamto i partiet MRC, opplyser Munas talsperson fredag.

Kamtos parti påsto fredag at et «omfattende fusk» er på gang for å sikre en sjuende presidentperiode for Biya. Den sittende presidenten har ledet landet siden 1982 og vant valget i 2011 etter anklager om valgfusk.

– Regjeringspartiet legger føyer fortsatt nye navn til valgmanntallet i 62 prosent av distriktene. Vi forbereder oss ikke til krig, men hvor enn det er juks, vil svaret vårt være kontant, sier Kamtos valgkampsjef Paul-Eric Kingue.

Sikkerhetstiltakene er strenge når Kameruns velgere går til valgurnene søndag. Et reiseforbud innføres i landet fra klokken 18 lørdag til valglokalene stenger. Samtidig er Kameruns grenser stengt i 48 timer før valget.

– Vi har gjort nødvendige tiltak for å hindre handlinger som kan føre til vold og uro. Politiske aktører knyttet til utenlandske interesser har forberedt grupper med agitatorer for å hisse til vold i tilfelle resultatet ikke går deres vei, sier kommunikasjonsminister Issa Bakaray uten å presisere hvem han snakker om.

