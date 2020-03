Opposisjonen vil hindre Netanyahu å styre videre

Opposisjonen i Israel varsler lovforslag som vil hindre Benjamin Netanyahu å danne ny regjering.

Netanyahus høyreparti Likud vant tirsdagens nyvalg i Israel, men har ikke nok støtte fra andre partier på høyresiden til å få flertall i nasjonalforsamlingen.

Heller ikke opposisjonen, med felleslista Blått og hvitt i spissen, fikk flertall, men vil nå hindre Netanyahu fra å styre videre.

Det høyrenasjonalistiske partiet Yisrael Beiteinu varslet torsdag et lovforslag som vil begrense hvor lenge en statsminister kan sitte ved makten.

Partiet, som ledes av tidligere utenriksminister Avigdor Lieberman, opplyste samtidig at de vil stemme for et lovforslag Blått og hvitt vurderer å fremme, som vil forby tiltalte personer fra å danne regjering.

Dersom de to partiene og den øvrige opposisjonen stemmer for de to forslagene, vil de få flertall.

Benjamin Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, svindel og tillitsbrudd og må møte i retten 17. mars.

(©NTB)