Opposisjonsleder i Kambodsja løslatt

Kambodsjas opposisjonsleder Kem Sokha er løslatt fra fengsel mandag morgen, et år etter at han ble siktet for forræderi.

Det er ennå ukjent om Sokha er løslatt mot kausjon eller om retten har dømt ham til husarrest, opplyser hans advokat Chan Chen til AFP.

Sokha stiftet partiet CCHR i 2002 før han vendte tilbake til politikken i 2007. Partiet er beskyldt for å forsøke å få i stand en såkalt «fargerevolusjon» med amerikansk hjelp, det vil si masseprotester for å presse regjeringen til å gå av.

Landets statsminister Hun Sen har styrt Kambodsja i 33 år.

