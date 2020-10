Opposisjonsleder truer med generalstreik dersom ikke Lukasjenko går av

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja truer med å oppfordre til generalstreik dersom ikke president Aleksandr Lukasjenko går av.

Hun ber også om at hviterussiske myndigheter løslater politiske fanger og stanser de voldelige aksjonene mot demonstranter.

– Dersom våre krav ikke er innfridd innen 25. oktober, vil hele landet samle seg fredfullt i gatene, skriver Tikhanovskaja i en uttalelse.

– 26. oktober vil en generalstreik begynne som vil omfatte alle sektorer. Alle veier vil bli blokkert, salg fra statlig eide butikker vil opphøre. Dere har 13 dager til å innfri de tre betingelsene. Vi har 13 dager til å forberede oss, og i mellomtiden vil hviterussere fortsette sine fredfulle og målrettede demonstrasjoner, skriver hun videre.

Hviterussisk opprørspoliti har slått hardt ned på protestene som brøt ut etter at landets autoritære president Lukasjenko ble gjenvalgt 9. august. Det offisielle resultatet viser at han fikk 80 prosent av stemmene, men opposisjonen er overbevist om at det skyldes valgfusk.

Tikhanovskaja flyktet til Litauen kort tid etter presidentvalget og lever for tiden i eksil i Vilnius. Hun har den siste tiden møtt en rekke statsledere, inkludert Frankrikes president Emmanuel Macron og Norges statsminister Erna Solberg (H).

