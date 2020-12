Opprørere i Den sentralafrikanske republikk forener seg

Lederne for tre opprørsgrupper i Den sentralafrikanske republikk opplyser at de har slått seg sammen i en koalisjon.

– Vi har valgt å forene gruppene våre og danne Koalisjonen av patrioter for endring (CPC), under felles ledelse, opplyser lederne i en kunngjøring lørdag.

– CPC inviterer alle andre væpnede grupper til å slutte seg til oss, legger de til.

De legger til at de oppfordrer til beskyttelse av sivile og respekt for FN-personell.

Kunngjøringen kommer før valget 27. desember, som opposisjonen mener vil være preget av fusk.

FNs fredsbevarende styrke (Minusca) opplyste fredag at de er i full beredskap for å forhindre at opprørsgrupper forstyrrer valget.

Den sentralafrikanske republikk har vært preget av vold siden 2013 da den kristne presidenten François Bozize ble avsatt i et kupp ledet av hovedsakelig muslimske opprørsgrupper.

Det utløste kraftige sammenstøt mellom kristne og muslimske militsgrupper. Flere forsøk på å få i stand fred har mislyktes.

Frankrike har flere ganger intervenert militært. I 2016 ble det gjennomført valg der president Faustin-Archange Touadera sikret seg seier.

De siste par årene har det vært færre kamphandlinger, men væpnede grupper kontrollerer rundt to tredeler av landet.

(©NTB)

