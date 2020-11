Opprørsleder drept i Kashmir

Indiske sikkerhetsstyrker har drept en opprørsleder i Kashmir. Hendelsen fant sted i forbindelse med sammenstøt i byen Srinagar.

Drepte Saifullah Mir var operasjonsleder i regions største opprørsgruppe, Hizbul Mujahideen. Gruppen er sentral i opprøret mot Indias styre over Kashmir.

Opprørslederen ble drept etter at politi og sikkerhetsstyrker søndag gikk til angrep på et område i Srinagar etter å ha mottatt tips om at Saifullah Mir holdt til der.

Kort tid etterpå brøt det ut protester mot India. Politiet svarte med å bruke tåregass mot demonstrantene.

Både India og Pakistan hevder at de har rett på den omstridte Kashmir-regionen. Hoveddelen av den muslimske befolkningen er motstandere av indisk styre.

