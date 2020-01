Opprørspoliti utkommandert i Teheran

Situasjonen er spent i Irans hovedstad Teheran, der opprørspoliti er utkommandert for å hindre nye protester mot regimet.

Lørdag kveld ble flere tusen demonstranter møtt med tåregass ved Amir Kabir-universitetene i Teheran, der det ble ropt slagord som «død over diktatoren» med henvisning til landets øverste leder Ali Khamenei.

Noen av demonstrantene rev også i stykker plakater med bilde av Qasem Soleimani, den iranske generalen som ble drept i et amerikansk attentat i Bagdad.

Demonstrasjonen ble ifølge Reuters dekket av de statlige nyhetsbyråene i landet, og søndag fulgte den liberale avisen Etemad opp med kritikk av myndighetene for måten de håndterte nedskytingen av det ukrainske passasjerflyet der 176 mennesker ble drept.

Folkets krav

– Beklag og gå av, lød avisens tittel, med henvisning til at dette er «folkets krav».

Jomhuri-ye Eslami er også kritisk til at iranske myndighetene i to dager hardnakket nektet for at flyet ble skutt ned.

– De som forsinket publiseringen av årsaken til flystyrten og på den måten skadd folkets tillit til institusjonene, bør avsettes eller trekke seg, skriver den moderate avisen på lederplass.

Pågrep ambassadør

Storbritannias ambassadør i Iran, Rob Macaire, ble pågrepet og tatt inn til et timelangt avhør i forbindelse med lørdagens demonstrasjon. Det resulterte i en skarp protest fra britiske myndigheter.

– Pågripelsen av vår ambassadør i Teheran uten grunn eller forklaring, er en åpenbar krenkelse av folkeretten, slo utenriksminister Dominic Raab fast.

Macaire avviser at han deltok i demonstrasjonen og opplyser at han befant seg i området for å legge ned krans for de 176 menneskene som omkom i flystyrten.

– Det er normalt å komme og vise medfølelse. Jeg var der i fem minutter, tvitrer Macaire.

Stilles til ansvar

Irans president Hassan Rouhani har lovet å stille de skyldige til ansvar etter at Ukraine International Airlines flight 752 ved en feil ble skutt ned med et luftvernmissil kort tid etter avgang fra Teheran av 8. januar.

– Alle personer som er involvert i tragedien, vil bli stilt til ansvar, sa han i en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lørdag.

Både Rouhani og Khamenei har sterkt beklaget nedskytingen, og det samme har øverstkommanderende for Revolusjonsgardens flyvåpen, brigadegeneral Amirali Hajizadeh, som tar på seg det hele og fulle ansvaret.

Ifølge Hajizadeh var soldaten som avfyrte missilet, alene om beslutningen, fordi all kommunikasjon i området var nede som følge av såkalt jamming.

Soldaten som bemannet luftvernsystemet, trodde angivelig at Boeing 737-flyet var en krysserrakett og hadde bare 10 sekunder på å avgjøre om det skulle angripes eller ikke.

