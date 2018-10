Opprørte Kavanaugh-motstandere protesterer utenfor Senatet

Over 100 aktivister, de fleste av dem kvinner, har brutt seg forbi sperringene utenfor Senatet i protest mot godkjennelsen av Brett Kavanaugh til høyesterett.

Politiet tok hånd om titalls demonstranter som lørdag inntok trappene like ved inngangen til kongressbygningene. De ble ført bort med strips på håndleddene.

– Skam! November nærmer seg! ropte demonstrantene, og viste til mellomvalget neste måned.

Samtidig forberedte senatorene seg på den endelige avstemningen som gjør konservative Kavanaugh til ny høyesterettsdommer.

Hundrevis av andre demonstranter holdt seg bak sperringene under lørdagens protest.

Stemningen har vært svært spent mens aktivister daglig har vandret i korridorene i kongressbygningene den siste tiden. Protestene fremhever de sterke følelsene den bitre nominasjonsprosessen.

Kavanaugh har avvist beskyldninger fra to kvinner om at han begikk seksuelle overgrep på 1980-tallet. En ukelang FBI-gransking renvasket ifølge republikanerne dommeren for anklagene.

