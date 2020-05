Opprydning i gang etter syklonen Amphan

I India og Bangladesh forsøker myndighetene å få oversikt over ødeleggelsene etter syklonen Amphan. Minst hundre mennesker mistet livet.

Mannskapene til indiske myndigheter jobber med å rydde veier og gjenopprette kommunikasjonslinjer i delstaten West Bengal.

Statsminister Narendra Modi har for første gang under koronakrisen forlatt hovedstaden New Delhi for å besøke de rammede områdene fredag.

Mens minst 80 mennesker omkom i India, døde over 20 mennesker i nabolandet Bangladesh.

Antall døde i Bangladesh er forholdsvis lavt, tatt i betraktning at Amphan er det kraftigste uværet som har rammet regionen på over 20 år. Bedre værvarsler og rutiner for krisehåndtering bidro til å begrense skadene.

