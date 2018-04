Oppsøkte tidligere sex-slaver etter Listhaug-bråk

Himanshu Gulati ble grenseløst provosert av Listhaug-debatten, og valgte dermed å legge påskeferien til Nord-Irak.

Før påske la som kjent Sylvi Listhaug (Frp) ut et Facebook-innlegg hvor hun påsto at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Foranledningen til innlegget var et lovforslag om at Justisdepartement i prinsippet kunne frata norske fremmedkrigere statsborgerskapet uten en domstolsbehandling. Dette konkrete punktet i forslaget ble nedstemt av blant annet Arbeiderpartiet.

Debatten som fulgte i kjølvannet av Facebook-innlegget, resulterte i at Listhaug gikk av som justisminister.

- Det provoserte meg grenseløst at debatten om å frata statsborgerskap fra fremmedkrigere i Norge de siste ukene ble snudd til å handle om en statsråds spisse ordbruk. Jeg bestemte meg derfor i forrige uke for å komme og se yazidienes situasjon med egne øyne, sier stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) til Nettavisen.

Dermed valgte Gulati å legge påskeferien til Nord-Irak, hvor han besøkte en flyktningleir med nesten 15.000 yazidier. Mange av flyktningene er kvinner og jenter fra yazidi-minoriteten som har blitt holdt fanget som sex-slaver av terrororganisasjonen Den islamske staten (IS).

- Jeg har lenge hatt et ønske om å se situasjonen til yazidi-minoriteten som er blitt slaktet, drept eller tatt som sex-slaver. Når debatten i Norge om IS-fremmedkrigerne, som har gjort dette mot yazidiene, ble snudd til å handle om hvilke ord Listhaug brukte, ble det nok for meg, sier Gulati.

- Det gjorde sterkt inntrykk på meg å møte yazidiene, spesielt de jentene som har vært sex-slaver, men nå likevel prøver å skape sin egen framtid, sier han.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de ikke har konkrete bevis for at norske fremmedkrigere har begått seksuelle overgrep mot yazidi-kvinner.

- Men vi kan ikke utelukke at norske fremmedkrigere har vært delaktig i overgrep mot kvinner i Syria og Irak, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

Himanshu Gulati (Frp) fikk æren av å klippe snoren og innvie den provisoriske butikken som Parween Rasho (20) åpnet i flyktningleiren Esyan utenfor Duhok, som ligger i de kurdiske områdene i Nord-Irak.

- Seksuelt misbrukt av flere menn

Parween Rasho (20) er én av flere tusen yazidi-kvinner som ble holdt fanget av IS. Hun var bare 16 år gammel da hun ble tatt til fange og holdt som sex-slave i over fire måneder. Nå bor hun i en flyktningleir i Nord-Irak sammen med nesten 15.000 andre yazidi-minoriteter.

Med god hjelp av flere hjelpeorganisasjoner har 20-åringen nettopp åpnet en provisorisk butikk i flyktningleiren. Gulati fikk æren av å klippe snoren og innvie butikken.

- Fortiden som sex-slave var åpenbart noe som var vanskelig for henne å snakke om. Men det hun sa, var at de månedene hun satt i fangenskap, ble hun seksuelt misbrukt av flere menn. Hun satt fanget sammen med fem andre jenter. Og til slutt klarte fem av dem, inkludert henne, å rømme, sier Gulati.

- IS-terrorister og fremmedkrigere fra Europa har vært med på å gjøre dette mot Parween og andre yazidi-jenter. Det provoserte meg derfor grenseløst at debatten om å frata statsborgerskap fra fremmedkrigere i Norge de siste ukene ble snudd til å handle om en statsråds spisse ordbruk, sier han.

Selv om flere partier gikk imot regjeringens forslag om å kunne frata statsborgerskap ved administrativ behandling i departementet uten dom, har imidlertid flertallet støttet forslaget om at domstolene kan tilbakekalle statsborgerskap ved straffbare forhold. Et forbehold er at personer det gjelder allerede har dobbelt statsborgerskap, slik at man ikke blir gjort statsløs.

- Jeg mener at i dette tilfellet trenger man ikke en domstolsbehandling først. PST har også sagt at de ønsker denne muligheten (administrativ behandling i departementet red.anm.), sier Gulati.

- Det er ingen menneskerett å ha norsk statsborgerskap. Når man dreper og massakrerer sivile, tar jenter og kvinner som sexslaver og kriger mot norske soldater, da fortjener man ikke å ha noe norsk statsborgerskap, sier Gulati.

Gulati, her avbildet med tidligere sex-slave Parween Rasho (20), sier det bor 14.766 personer fra yazidi-minoriteten i flyktningleiren Esyan.

- De er landsforrædere

Gulati mener IS er «hele menneskehetens fiende» og omtaler norske fremmedkrigere som landsforrædere. Han trekker også paralleller til andre verdenskrig.

- Islamister og terrorister som reiser til Midtøsten og massakrerer minoriteter, tar jenter som sex-slaver, dreper alle som er homofile eller dem som har en preferanse de selv ikke liker, og kriger mot norske soldater og våre allierte, er etter min definisjon landsforrædere og minner om det vi så under andre verdenskrig, sier han.

Gulati synes det er skremmende å tenke på at norske fremmedkrigere har vendt tilbake til Norge med krigserfaring fra Syria og Irak.

- Det er skremmende. Dette er folk som har kriget for verdens mest brutale terrororganisasjon og fått krigserfaring derfra. Vi må styrke både PST og E-tjenesten for å håndtere disse personene. Men vi må også få på plass tiltak som gjør det vanskelig for norske borgere å bli fremmedkrigere. I tillegg må vi styrke arbeidet mot radikalisering. Det er skremmende å tenke på at folk som er oppvokst og kanskje født i Norge ender opp med å reise til Syria eller Irak for å kjempe med IS.

Fakta: Status for yazidi-minoriteten

* I 2014 ble tusenvis av yazidier drept og tusenvis av kvinner og barn fra folkegruppen bortført og solgt eller tatt som sexslaver av ekstremister fra IS i byen Sinjar. * Ifølge Khariri Bozani, en høytstående kilde i departementet for religiøse saker i den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak, har over 6.400 yazidier blitt bortført av jihadister siden 3. august 2014. Frem til 1. desember 2017 har om lag 3.200 av dem blitt reddet, eller klart å flykte, ifølge Bozani.

* De gjenværende 3.210 fra yazidi-minoriteten inkluderer over 1.500 barn og kvinner. Bozani sier disse fremdeles er i fangenskap, eller vurderes som savnet. * Ifølge departementet har over 2.500 yazidi-barn nå blitt foreldreløse. Foreldrene til ytterligere 220 barn har ikke blitt gjort rede for. * FN har kalt ISŽ massakrer på medlemmer av yazidi-minoriteten et folkemord. Verdensorganisasjonen legger til grunn at IS har planlagt drapene og bevisst separert kvinner og menn for å unngå at yazidi-barn blir født. * Før massakrene bodde rundt 550.000 yazidier i Irak. Siden da har 100.000 forlatt landet, mens 360.000 har blitt fordrevet til irakisk Kurdistan eller over grensen til Syria. Kilde: NTB

