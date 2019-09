Opptøyene har kostet sju liv i Sør-Afrika

Ytterligere to mennesker er funnet døde etter omfattende opptøyer rettet mot immigranter fra afrikanske og asiatiske land i Sør-Afrika.

De to siste ofrene ble funnet i en utbrent butikk eid av utlendinger i Alexandra i utkanten av Johannesburg onsdag, bekrefter en talsmann for politiet. Uroen har dermed kostet sju mennesker livet.

Ifølge talsmannen var det folk som jaktet på skrapmetall og andre verdier i brannruinene, som fant de to døde.

Nærmere 300 mennesker er pågrepet under den siste bølgen av opptøyer, som startet i flere sørafrikanske byer mandag. Onsdag var situasjonen rolig, men på den diplomatiske fronten var Sør-Afrika i hardt vær.

Nigeria gjorde det klart at de boikotter en stor næringslivskonferanse i Cape Town og ber regjeringen i landet slå hardere ned på fremmedhat og få en slutt på de mange angrepene mot utlendinger, blant dem nigerianere.

Uro i Nigeria

I Lagos i Nigeria måtte Sør-Afrikas ambassade stenge dørene onsdag, etter at rasende demonstranter forsøkte å ta seg inn.

Den sørafrikanske butikkjeden Shoprite kom også under angrep i Nigeria, og utenfor en av deres butikker i Abuja kom det til sammenstøt mellom steinkastene demonstranter og politi.

Den sørafrikanske telegiganten MTN har midlertidig stengt alle sine butikker i Nigeria, av frykt for angrep.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa maner til ro, men medgir at landet nå står overfor «en enorm utfordring».

– En rekke mennesker tar nå loven i egne hender, konstaterer Ramaphosa.

Store ulikheter

Sør-Afrika er hjem for mange økonomiske immigranter fra andre afrikanske land, og det er ikke uvanlig at de utsettes for angrep og vold.

Den siste bølgen av angrep startet mandag, dagen etter at sørafrikanske lastebilsjåfører startet en landsomfattende streik i protest mot at selskapene ansatte utenlandske sjåfører. Veier ble blokkert og lastebiler med utenlandske sjåfører ble flere steder stukket i brann, først og fremst i KwaZulu-Natal-provinsen.

Den offisielle arbeidsledigheten i Sør-Afrika var i juli på hele 29 prosent, og de sosiale ulikhetene er store.

(©NTB)