Opptøyer og angrep på politiet i Stuttgart

Over 20 personer ble anholdt etter opptøyer, angrep på politiet og hærverk i Stuttgart i Tyskland natt til søndag. Flere enn ti politifolk ble skadd.

Flere hundre mennesker skal ha deltatt i opptøyene i sentrum av byen. Stein og flasker ble kastet mot politiet, vinduer ble knust og butikker plyndret.

Politiet opplyste søndag at over 20 mennesker avhøres i kjølvannet av uroen.

Situasjonen i sentrum av Stuttgart skal ha blitt anspent etter at politiet sjekket folk for ulovlige rusmidler kort etter midnatt. Sammenstøt brøt ut, og et stort antall mennesker gikk løs på politibiler og butikker.

Det gikk flere timer før politiet fikk kontroll over situasjonen.

