- Jeg har det ikke i meg, sier TV-stjernen Oprah Winfrey om det å bli stille som presidentkandidat.

Det har gått hete rykter om at den populære talkshowvertinnen Oprah Winfrey vurderer å stille som presidentkandidat for Demokratene, rykter som fikk ekstra fart etter hennes tale på Golden Globe-utdelingen om MeToo-sakene. Nå sier Winfrey i et intervvju med magasinet InStyle at hun ikke er interessert i å stille som presidentkandidat, melder nyhetsbyrået Associated Press.

I intervjuet sier hun at det er hyggelig med alle oppmuntringene, men at hun ikke «har det i sitt DNA» å sikte mot Det hvite hus. Hun sier videre at hun er godt fornøyd med hvor hun er i livet akkurat nå.

Les også: Angriper Oprah etter #metoo-talen: - Du er en del av problemet



Mest sett siste uken