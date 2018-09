Ordfører i USA bannlyser Nike-produkter

Forbyr Nike-produkter etter antirasisme-kampanje.

Ordfører i Kenner, Louisiana, E. Ben Zahn III har vist sin motstand mot Nikes Colin Kaepernick-kampanje. Han har nemlig forbudt det kjente merkets produkter fra alle butikker i sin egen by, skriver CBS News.

Det var byrådsmann Gregory Carroll som først gjorde oppmerksom på saken ved hjelp av et innlegg på distriktets Facebook-side, søndag kveld.

- Motsatt av hva jeg står for

Det har i den siste uken stormet rundt Nike, som har kjørt en antirasisme-kampanje med blant andre NFL-spilleren Kaepernick.

Quarterbacken har, sammen flere andre amerikanske fotballspillere, protestert mot raseskille, politibrutalitet og andre saker ved å knele under nasjonalsangen før kamper.

Dette har av flere blitt sett på illojalt mot det amerikanske flagget, mens andre igjen støtter spillerne.

Carroll skriver i innlegget at han ikke var klar over ordførerens avgjørelse om å forby Nike-produkter, og at det var «helt motsatt av hva jeg står for, og hva byen Kenner burde stå for.»

- Jeg er 100% MOT denne avgjørelsen, skriver han videre og legger til:

- Jeg skal ha et møte med ordføreren og de andre byrådsmedlemmene i et forsøk om å oppheve dette direktivet.

Nike-salgene stiger likevel

Til tross for at USAs president Donald Trump, og flere på sosiale medier, har langet ut mot kampanjen, ser det nå ut til å bli langt lystigere tider for Nike.

Sportsutstyrsprodusenten har nemlig nylig fått en oppsving med 31 prosent mer online-salg, ifølge Time.com.

Dette til tross for at flere kunder har lagt ut videoer av dem selv hvor de brenner eller klipper opp sine egne Nike-produkter.

Mest sett siste uken