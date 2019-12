Organisasjon: 43 drept av opprørere i Kongo

De siste dagene har 43 personer øst i Kongo blitt drept av opprørere med påståtte bånd til IS, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen CEPADHO.

Væpnede personer fra opprørsgruppen ADF har i flere tilfeller gått fra dør til dør og skutt ofrene i hodet, opplyser organisasjonen mandag. Området der voldsbølgen herjet, er også rammet av et ebolautbrudd som har tatt livet av over 2.000 mennesker siden august 2018.

Opprørerne forsøker å sette sivilbefolkningen i området opp mot hæren for å få stanset en ny militæroffensiv som myndighetene har satt i gang. De siste årene har gruppa Den islamske stat (IS) tatt på seg skylden for flere angrep som ADF har gjennomført, men det er foreløpig ikke kjent hva slags forbindelse de to grupperingene har.

Det østlige Kongo har i flere tiår vært herjet av ulike militante opprørsgrupper, og tusenvis av sivile har blitt drept.

