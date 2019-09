Orkanen Dorian er kommet til USA

Etter å ha hengt over Bahamas i noen døgn, ankom orkanen Dorian USAs sørøstkyst natt til onsdag. Vindstyrken tar seg opp, men flomfaren er verst.

Dorian hadde vindstyrke opp mot 49 sekundmeter og en kategori 2-orkan da den begynte å daske løs på Florida natt til onsdag norsk tid.

Etter at værsystemet dreide noe tidligere tirsdag, ble det klart at Dorian ikke kom til å komme inn over land i Florida, men østkysten av det sentrale Florida fikk føle på vinden like fullt sent tirsdag lokalt tid.

– Slik det ser ut nå vil orkanens øye bevege seg farlig nærme Floridas østkyst og kysten av Georgia fram til onsdag kveld, lyder meldingene fra det amerikanske orkansenteret NHC.

Deretter vil Dorian bevege seg nær eller over kysten av South- og North Carolina torsdag og fram til fredag morgen.

Vannmasser

Selv om ikke værsystemet treffer land, er risikoen for ødeleggelser store. Stormens er av en slik karakter at den medfører brottsjø og stormflo. Kombinert med nedbør utgjør det stor fare for flom når havnivået hever seg, opplyser NHC.

Det er varslet stormflo opp mot to meter i Florida. I tillegg kommer store mengder nedbør. I Florida er det ventet generelt 75 til 150 millimeter nedbør, så mye som 225 millimeter noen steder, mens de mest utsatte stedene i Carolina-delstatene kan få opp mot 380 millimeter nedbør. Det er fremdeles ikke like enorme mengder som i Bahamas, der bilder fra NASA-satellitter viser at det regnet så mye som 890 millimeter natt til mandag alene noen steder.

– Stikk mens dere kan

Over 2 millioner innbyggere langs kysten i delstatene Florida, Georgia, North – og South Carolina har fått varsel om å evakuere boligene sine.

– Ikke vær tøff og stå i det. Kom dere ut, sa talsperson Carlos Castillo i USAs føderale etat for krisehåndtering FEMA (Federal Emergency Management Agency) tirsdag.

Folk har fått beskjed om å lade mobiltelefonbatterier, hamstre drikkevann og fylle bensintanker.

