Orkanen Dorian i Canada med monsterbølger og strømbrudd

Mer enn 300.000 er uten strøm etter at orkanen Dorian gikk inn over land i Halifax i Canada natt til søndag. Uværet har med seg opp til 20 meter høye bølger.

Orkanen er nå gått over til å være det som betegnes som en «svært intens post-tropisk syklon». Ved den canadiske atlanterhavskysten har den feid over ende en byggekran i provinshovedstaden Halifax etter at den la bak seg kaos i North Carolina i USA.

Det canadiske orkansenteret opplyser i en melding at Dorian traff land rett sørvest for Halifax tidlig lørdag kveld, lokal tid.

– Dorian vil fortsette over Maritimes-regionen med ødeleggende vind og kraftig nedbør utover kvelden, lød meldingen da.

– Vi har å gjøre med en veldig farlig storm her, sa Bob Robichaud fra orkansenteret på en pressekonferanse.

Det hadde da falt 100 millimeter regn allerede, like mye var ventet i løpet av natt til søndag. Vindstyrken var 43 meter per sekund, og værsystemet beveget seg med en hastighet på 47 kilometer i timen nordøst.

Forberedt

Stormen skal ha pisket opp havet og hadde med seg opp mot 20 meter høye bølger nær havna der Canadas atlanterhavsflåte ligger.

Innbyggerne i provinsen Nova Scotia har stålsatt seg for store nedbørsmengder og stormflom langs kysten, der myndighetene har bedt folk sikre tunge gjenstander som potensielt kan falle og gjøre skade. Det var likevel ikke så lett å forberede seg på byggekranen som falt, inn i et leilighetsbygg i Halifax. Det ble ikke meldt om personskader.

Selskaper og forretninger ble bedt om å stenge tidlig, før uværet slo inn.

– Vi ønsker ikke å ha innbyggerne i Halifax vandrende rundt nede i byen når vannet kommer inn, forklarer visesjef for reduksjon av samfunnsrisiko, Erica Fleck, i Halifax, der det bor 400.000 mennesker.

Strømmen gikk

Nova Scotia Power Inc. opplyser til ABC News at mer enn 306.000 kunder mistet strømmen tidlig, inkludert 170.000 i Halifax-området. Ifølge direktør Karen Hutt i Nova Scotia Power er dette de verste værforholdene de har måttet håndtere.

Hun opplyser at de har 1000 mannskaper klare til å få strømmen på plass igjen, men at de må vente til det er trygt å gå ut og jobbe. Trær og stolper har falt ned og revet ned kraftledninger, og det er fare for at det kan skje igjen, blant annet.

Hutt sier de vil prioritere sykehus og eldrehjem.

