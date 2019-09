Orkanen Dorian svekket ytterligere

Orkanen Dorian, som har forårsaket minst fem dødsfall på Bahamas, er svekket til kategori 2.

Det opplyser det amerikanske National Hurricane Center i Miami tirsdag. Orkanen var på det sterkeste i kategori 5, som er den aller kraftigste på skalaen.

Meteorologene advarer imidlertid om at orkanen fortsatt utgjør en fare på sin ferd over Bahamas, mot USAs sørøstlige kyst. Det er imidlertid ventet at orkanen vil endre retning før den når Florida.

