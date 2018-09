Orkanen Florence har nådd land i North Carolina, melder USAs nasjonale orkansenter.

Orkanens øye er nå over småbyen Wrightsville Beach, skriver orkansenteret på Twitter.

Vindstyrken er nå på 150 kilometer i timen. Det tilsvarer en kategori 1-orkan.

Det er målt bølger på over 3 meter i byen Morehead City, mens elva Neuse har gått over sine bredder i New Bern og oversvømmer gater i byen.

1,5 millioner mennesker bor i områdene hvor myndighetene nå har innført obligatorisk evakuering.

(©NTB)

Mest sett siste uken