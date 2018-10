Orkanen Michael har truffet land i Florida

Orkanen Michal har truffet land i det nordvestre Florida med voldsom styrke, opplyser det nasjonale amerikanske orkansenteret.

Orkanen feide inn over det såkalte Panhandle-området i delstaten, nordvest for småbyen Mexico Beach, ved 14-tiden lokal tid onsdag.

National Hurricane Center opplyser at Michael hadde en gjennomsnittlig vindstyrke på 69,4 meter i sekundet da den nådde land.

Delstatsmyndighetene har advart om at Michael trolig er den verste orkanen som har rammet Florida på 100 år.

Flere hundre tusen mennesker er evakuert fra området. Men noen har trosset myndighetens advarsler og likevel valgt å bli hjemme. Tidligere på dagen erklærte Florida-guvernør Rick Scott at det var for sent å forlate området ettersom uværet allerede var farlig, og han oppfordret alle som har valgt å bli værende, til å holde seg innendørs.

