Orkanen Michael har truffet land i Florida

Orkanen Michal har truffet land i det nordvestre Florida med voldsom styrke, opplyser det nasjonale amerikanske orkansenteret.

Orkanen feide inn over det såkalte Panhandle-området i Florida, nordvest for småbyen Mexico Beach, ved 14-tiden lokal tid onsdag.

Ifølge Brad Kieserman i Røde Kors ble orkanen svært intens på veldig kort tid, slik at folk ikke fikk summet seg. Muligens har så mange som 320.000 mennesker langs kysten av Florida latt være å evakuere, noe som betyr at de må bli der de er under uværet, ifølge Røde Kors.

- Magen vrenger seg

National Hurricane Center opplyser at Michael hadde en gjennomsnittlig vindstyrke på 69,4 meter i sekundet da den nådde land, noe som betyr at den etter alt å dømme vil rive med seg strømmaster og trær og føre til store materielle ødelegger på hus og andre eiendommer. Orkanen er oppgradert til en livsfarlig kategori 4-orkan, hvilket er nest høyeste nivå, og delstatsmyndighetene har advart om at Michael trolig er den verste orkanen som har rammet Florida på 100 år. Størrelsen på uværet innebærer også at den vil beholde styrken etter hvert som den fortsetter innover land i retning Alabama og Georgia.

- Kategori 4 eller kategori fem, det spiller ingen rolle. Dette er en forferdelig storm, og magen vrenger seg ved tanken på at de som blir rammet av denne styggdommen. Disse menneskene vil trenge all hjelp de neste dagene. Jeg bare håper tap av liv kan minimeres, skriver meteorolog for TV-kanalen WHEC i New York, Jeremy Kapell på Twitter.

På forhånd har det også blitt varslet om kraftig stormflo, og i Apalachicola i Florida førte orkanen til at vannstanden steg 2,5 meter høyere enn normalt.

Cat 4 or Cat 5, makes no difference. This is just a terrible storm and is absolutely gut wrenching to think off those being impacted by this behemoth. These folks will need all kinds of help in the coming days. I just hope loss of life can be minimized. #Michael #GodSpeed — Jeremy Kappell (@JeremyKappell) 10. oktober 2018

Tre barn reddet

South Carolina har redningsmannskap allerede måttet redde tre barn som lekte i sjøen da orkanen nærmet seg onsdag. En 15-åring og to 9-åringer var i ferd med å bli dratt ut på havet av bølgene da redningsfolk fikk tak i dem og brakt dem i sikkerhet.

Journalister som dekker uværet, jobber i mørket ettersom strømmen har gått. The News Herald i Panama City i Florida skriver på Twitter at forholdene begynner å bli skikkelig ille, og at bygningene rister som følge av uværet.

Ansatte i nyhetskanalen WJHG/WECP har meldt at de har måttet søke ly i korridoren midt i bygningen fordi vinden er så kraftig.

I South Carolina sier myndighetene at de er mer redde for at uværet vil bringe med seg tornadoer enn flom. Ifølge meteorologer er det fare for tornadoer både i Florida Panhandle, sørøst i Georgia og den sørlige delen av South Carolina når uværet beveger seg innover land torsdag.

Orkanen Michael nådde Florida onsdag ved 14-tiden lokal tid.

- Kan ikke sammenlignes med noe annet

Flere hundre tusen mennesker er evakuert fra området.

Det meteorologiske instituttet i delstaten kaller orkanen livstruende og gikk tirsdag ut med en dramatisk appell om at folk må evakuere fra de mest utsatte områdene.

– Orkanen Michael kan ikke sammenlignes med noe av det vi har opplevd tidligere. Ikke risiker livet, forlat området NÅ hvis du er blitt bedt om det, het det i kunngjøringen.

HURRICANE DESTRUCTION: Hurricane Michael is tearing through Panama City Beach, Florida. Ripping away roofs, flooding condos and throwing debris everywhere. pic.twitter.com/7tuHkPGIvI — ABC 13 News - WSET (@ABC13News) 10. oktober 2018

Mange har likevel trosset advarslene og blitt hjemme.

Tidligere på dagen erklærte Florida-guvernør Rick Scott at det var for sent å forlate området ettersom uværet allerede var farlig, og han oppfordret alle som har valgt å bli værende, til å holde seg innendørs.

«Nå er det for sent å evakuere. Hvis du velger å være i evakueringssonen, må du SØKE DEKNING UMIDDELBART», skriver Scott på sin Twitter-konto i 04-tiden onsdag morgen lokal tid.





Palmetrær i Florida der orkanen Michael herjer.

En gate i Florida onsdag.

Det er ventet stormflo på opp til fire meter og store nedbørsmengder i kjølvannet av orkanen Michael.

Fakta: Fakta om orkanen Michael

* Et ekstremvær som har bygget seg opp til livsfarlig kategori 4-orkan i Mexicogolfen. Nådde land i nordvestlige delen av Florida onsdag ettermiddag lokal tid. Orkanen hadde da en gjennomsnittlig vindstyrke på 69,4 meter i sekundet. * Rundt 375.000 mennesker har blitt bedt om å evakuere fra det såkalte Panhandle-området nordvest i delstaten. Myndighetene advarer om at Michael er den sterkeste orkanen som noen gang har truffet dette området og at det vil være livsfarlig å befinne seg i der. * Det er ventet stormflo på opp til fire meter og store nedbørsmengder i kjølvannet av orkanen. * Michael har ført til kraftige regn over den vestlige delen av Cuba og den østlige delen av Mexico på sin vei over Mexicogolfen.

